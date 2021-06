Auch der Monheimer Geysir zählt eifrig die so erfreulich zahlreichen Sonnenstunden in diesen Tagen. Nachdem er letzte Woche noch im Nieselregen ausgebrochen ist, dürften diesmal wohl wieder schillernde Regenbögen um seine Ausbruchsfontäne tanzen.

Am Mittwoch, 2. Juni, ist es voraussichtlich zwischen 16 und 20 Uhr schon wieder soweit: Der Monheimer Geysir bricht aus - diesmal wohl mit traumhaftem Sonnenuntergang über dem Rhein. Schon jetzt hat die brodelnde Aktivität im Kreisverkehr an der Rheinpromenade wieder spürbar zugenommen.

Viermal wird der Geysir zum Start in den Feiertag und das für viele Menschen verlängerte Wochenende den sonst scheinbar ruhelos dahinfließenden Autoverkehr minutenweise zum Erliegen bringen. Dabei schießt die Wassersäule in der Mitte des idyllischen Kreisverkehrs teilweise bis zu zwölf Meter hoch auf.

Bis zum nächsten Ausbruch müssen dann wieder 64 Sonnenstunden gesammelt werden. Das Verfolgen des Monheimer Wetters lohnt sich also. Möglich ist das auch über die städtische Internetseite www.monheim.de, auf der die Ausbruchsprognosen für den Monheimer Geysir angezeigt werden.