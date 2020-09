Jede Stimme soll bei der Kommunalwahl dasselbe Gewicht haben: Mit diesem Argument hat der Verfassungsgerichtshof NRW vor zwei Jahren die neue Sperrklausel in der Landesverfassung gekippt: „Deswegen lohnt es sich auch in Köln, bei der heutigen Kommunalwahl Freie Wähler (FWK) zu wählen. Wir werden im Kölner Rat stärker vertreten sein als bisher, möchten dort und den Bezirken kräftig zulegen. Aktuelle Umfragen bestätigen dies. Vielleicht können wir sogar in Fraktionsstärke einziehen,“ erklärt Torsten Ilg, Pressesprecher der Kölner Freien Wähler zum Abschluss einer gestrigen Wahlkampfveranstaltung in seinem Bezirk in Köln-Rodenkirchen.

Derzeit sehen sich die Freien Wählergemeinschaften in ganz NRW im Aufwind:

„Laut Landesverband der Freien Wählergemeinschaften NRW, gibt es einen enormen Zuwachs bei den Freien Wählergemeinschaften. Seit der letzten Kommunalwahl 2014 hat der Landesverband einen Zuwachs von über 50 Prozent zu verzeichnen.“

Die Kölner Freien Wähler treten ausschließlich in Köln an und sind seit 2004 ununterbrochen im Rat und in einigen Bezirken vertreten.