Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann gratuliert seinem Amtskollegen Patrick Donath aus der französischen Partnerstadt Bourg-la-Reine zur Wiederwahl. Bei den Kommunalwahlen setzte sich Donath in der rund 20.000 Einwohner zählenden Gemeinde mit 56,03 Prozent der Stimmen durch.

Donath war mit der Liste „Bourg-la-Reine, L’Avenir avec vous“ angetreten und gehört dem Parteienbündnis UDI, die der politischen Mitte zugeordnet wird, an. Christophe Bonazzi der ökologischen Partei EELV erhielt mit der Liste „La ville en partage“ 35,24 Prozent.

"Europäische Begegnung und gegenseitige Toleranz"

In einem Schreiben wünscht Daniel Zimmermann Patrick Donath viel Erfolg und alles Gute. Die guten partnerschaftlichen Beziehungen auf verschiedenen Ebenen sollen auch in Zukunft fortgesetzt werden: „Dank unserer offiziellen Städtepartnerschaft und dank Ihrem Engagement seit 2016 konnten wir den Boden bereiten für eine europäische Begegnung und gegenseitige Toleranz. Unsere Gespräche und unser persönlicher Austausch haben unsere Arbeit gleichermaßen bereichert.“ Sobald es die derzeitige Situation zulässt, sei der französische Amtskollege in Monheim herzlich eingeladen.