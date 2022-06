Jeden Morgen früh aufstehen für ein Ehrenamt. Das ist für 27 Schüler der Peter-Ustinov-Gesamtschule in Monheim selbstverständlich. Sie sichern im Wechsel freiwillig als Schülerlotsen den morgens hoch frequentierten Fußgängerübergang auf der Schwalbenstraße an der Kreuzung mit der Mittelstraße.

Für so viel Engagement wurden die Mädchen und Jungen im Ratssaal des Rathauses Monheim mit Urkunden geehrt. Bürgermeister Daniel Zimmermann bedankte sich herzlich und sponserte im Namen der Stadt einen Ausflug ins Phantasialand.

„Eure Aufgabe der sozialen Kontrolle ist super wichtig und schafft Sicherheit für viele Kinder“, sagte der Bürgermeister in einer kurzen Ansprache im Ratssaal.

Tim Umlauf, Koordinator und Lehrer an der Peter-Ustinov-Gesamtschule, betonte die Wichtigkeit nicht nur für die eigenen Mitschüler, sondern auch für die benachbarte Grundschule am Lerchenweg und den Kindergarten. „Ich sehe oft, dass ältere Kinder ihre kleinen Geschwister zur Grundschule oder in die Kita bringen“, sagt Umlauf. Früher sei es da schon häufig zu rücksichtslosem Verhalten seitens einiger Verkehrsteilnehmer gekommen. „Dieses Jahr ist mir kein einziger Vorfall bekannt geworden.“

Unterstützung bekommen die ehrenamtlichen Schülerlotsen neben der Stadt Monheim am Rhein zudem von der Verkehrswacht NRW und der örtlichen Polizei. Besonders freut sich Lehrer Tim Umlauf, dass sich alle diesjährigen Lotsen bis auf wenige Ausnahmen für den Dienst im nächsten Jahr bereits wieder gemeldet haben.