Der Log-In auf den Seiten sozialer Netzwerke, die PIN für das Online-Banking oder das Passwort für den Arbeitsrechner: Digitale Passwörter sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Schwache Passwörter stellen ein großes Sicherheitsrisiko dar. Daher beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Mettmann unter dem Motto "Mach Dein Passwort stark" an einer landesweiten Präventionskampagne zum Schutz vor Cybercrime und Hackern.

Passwörter, wie einfache Zahlenfolgen (zum Beispiel: "12345"), oder die Namen von Familienangehörigen verbunden mit deren Geburtstagen, zählen immer noch zu den am häufigsten genutzten, bieten aber den geringsten Schutz vor Hackern, wie kriminalpolizeiliche Auswertungen von Hackerdaten gezeigt haben. Viel sinnvoller ist es, sich komplexere Passwörter auszudenken, die sich mit "Eselsbrücken" relativ leicht merken lassen.

Polizei-Beratung am Telefon

Um das Thema zu vertiefen und wertvolle Tipps an die Hand zu geben, bietet die Kreispolizeibehörde Mettmann gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW am Donnerstag, 18. Februar, eine telefonische Beratung an: von 15 bis 18 Uhr unter Telefon (02104) 982-7712 oder (02173) 849250.

Tipps

Nehmen Sie Ihre Fantasie zu Hilfe und bilden Sie einen Satz, den nur Sie kennen, der Ihnen aber ganz leicht im Gedächtnis bleibt.

Nehmen Sie dann aus diesem Satz nur den jeweils ersten Buchstaben der einzelnen Wörter sowie Satzzeichen hinzu.

Fertig ist Ihr individuelles Passwort.