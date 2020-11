Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 786 Corona-Infizierte. Davon in Monheim 78, in Hilden 111, in Langenfeld 69, in Heiligenhaus 43, in Ratingen 107, in Velbert 157, in Erkrath 49, in Haan 46, in Mettmann 63 und in Wülfrath 63.

2970 Personen gelten inzwischen als genesen. Es müssen zwei weitere Corona-Todesfälle im Kreis Mettmann vermeldet werden: ein 87-Jähriger aus Mettmann und ein 65-Jähriger aus Erkrath. Verstorbene zählt der Kreis bislang 105.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW im Kreis Mettmann bei 153,2 (Freitag 144,6 ).

Zu gesundheitlichen Fragen berät das Kreisgesundheitsamt Mettmann. Hier ist eine Service-Nummer unter Telefon (02104) 993535 eingerichtet. Sie ist in der Woche von 8 bis 17 Uhr sowie an den Wochenenden von 10 bis 13 Uhr erreichbar. Weitere Informationen gibt online auf www.sonderlage-kreis-mettmann.de.