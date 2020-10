Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am heutigen Mittwoch kreisweit 624 Corona-Infizierte. Davon in Monheim 62, in Hilden 86, in Langenfeld 58, in Heiligenhaus 32, in Ratingen 92, in Velbert 111, in Erkrath 40, in Haan 37, in Mettmann 66 und in Wülfrath 40.

2654 Personen gelten inzwischen als genesen. Es müssen vier weitere Corona-Todesfälle im Kreis Mettmann vermeldet werden: eine 82-Jährige aus Velbert, ein 85-Jähriger aus Ratingen, eine 96-Jährige aus Heiligenhaus und ein 82-Jähriger aus Haan. Corona-Tote zählt der Kreis Mettmann bislang 100 Menschen.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 120,7 (Dienstag 113,5).

Der Kreis Mettmann hat in Abstimmung mit den angehörigen Städten zusätzliche Schutzmaßnahmen angeordnet: Die detaillierte Verfügung gibt es online auf www.kreis-mettmann.de.