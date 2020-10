Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am heutigen Montag kreisweit 611 Infizierte. Davon in Monheim 63, in Hilden 85, in Langenfeld 53, in Heiligenhaus 35, in Ratingen 79, in Velbert 127, in Erkrath 38, in Haan 42, in Mettmann 50 und in Wülfrath 39.

2523 Personen gelten inzwischen als genesen. Corona-Tote zählt der Kreis Mettmann bislang 94 Menschen. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW im Kreis Mettmann bei 108,5.

Der Kreis Mettmann hat in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten zusätzliche Schutzmaßnahmen angeordnet:

In öffentlichen Gebäuden muss eine Tragen Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.

An Festen (Veranstaltungen mit vornehmlich geselligem Charakter) dürfen höchstens 10 Personen teilnehmen. Sie sind ab dem 28. Oktober mindestens drei Werktage vor dem Termin schriftlich bei den örtlichen Ordnungsbehörden anzumelden. Der Anmeldung muss eine Liste der voraussichtlich teilnehmenden Personen (Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail) beiliegen. Die örtlichen Ordnungsbehörden werden die Angaben überprüfen und erforderlichenfalls die Veranstaltungen untersagen. Eine entsprechende Beachtung dieser Regelungen für den privaten Raum (eigene Wohnung einschließlich Nebengebäuden, Garten und Grundstück) wird dringend empfohlen.

Zudem ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der Fußgängerzone in Hilden werktags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr verpflichtend.

Verstöße gegen diese Regelungen und gegen die CoronaSchVO werden als Ordnungswidrigkeit geahndet.

Die detaillierte Verfügung gibt es online auf www.kreis-mettmann.de.