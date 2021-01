Eine ungewöhnliche Mitarbeiter-Aktion des Unternehmens OQ Chemicals kommt den Bewohnern der Lebenshilfe-Außenwohngruppe in der Monheimer Turmstraße zugute.

Im Zuge der Integration in den Energiekonzern OQ hat das Monheimer Chemieunternehmen Oxea seinen Namen in OQ Chemicals geändert und kürzlich ein neues Logo an der Fassade des Firmengebäudes an der Rheinpromenade installiert. Die riesigen Leuchtbuchstaben landeten dabei jedoch nicht auf dem Müll. „Viele Mitarbeiter haben die Oxea intensiv begleitet und sich mit der Marke identifiziert“, sagt Jan Hille, Standortleiter der Europäischen Firmenzentrale der OQ Chemicals. Auf Anregung einer Mitarbeiterin zerlegte das Unternehmen deshalb das alte Logo in einzelne Buchstaben, arbeitete diese auf und verkaufte die teils 1,70 Meter hohen LED-Buchstaben an die Mitarbeiter.

Dass die Spende ausgerechnet in Monheim bei der Lebenshilfe-Wohngruppe landet, ist dabei kein Zufall. „Wir möchten gezielt kleinere, örtliche Initiativen unterstützen“, sagt Jan Hille, Der gesamte Erlös aus der Aktion kommt sozialen Einrichtungen in Monheim zugute.

Nicole Dünchheim, Vorsitzende der Lebenshilfe Kreisvereinigung Mettmann, und Marion Maxfield, Leiterin des Wohnverbundes Langenfeld-Monheim, nahmen den symbolischen Spendenscheck in Höhe von 400 Euro stellvertretend für die Außenwohngruppe entgegen. Dort leben Menschen mit geistiger Behinderung in einer Art Wohngemeinschaft zusammen. Im Alltag werden sie dabei vielfältig von Mitarbeitern der Lebenshilfe unterstützt. „Das Geld können die Bewohner gut gebrauchen“, freut sich Marion Maxfield.

Sobald die Pandemie-Lage es zulässt, möchten die Bewohnerinnen und Bewohner die Spende für eine besondere Freizeitaktivität einsetzen. Bis dahin heißt es: Vorfreude ist die schönste Freude.