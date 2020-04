Den Einsatz der Schusswaffe drohten Mülheimer Polizisten einem 31-jährigen Mieter auf der Schloßstraße an. Gegen 5.30 Uhr am Montagmorgen, 6. April, schellten die Beamten an seiner Wohnung, nachdem Nachbarn sich über seinen ruhestörenden Lärm beschwert hatten.

Statt ermahnender Worte zogen die Beamten jedoch zuerst ihre Pistolen und drohten den Schusswaffengebrauch gegen den Wohnungsmieter an. Dieser hielt beim Öffnen der Türe ein Messer in der Hand und richtete dieses gegen die Polizisten.

Glücklicherweise folgte der Mann sofort den Befehlen, so dass er unverletzt überwältigt und festgenommen werden konnte. Zur Klärung der Umstände entnahm ein Arzt dem Mieter zunächst die angeordnete Blutprobe, bevor er in eine Fachklinik eingewiesen wurde. Das Mülheimer Kriminalkommissariat hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen.