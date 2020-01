Back to the roots! Seit fast viereinhalb Jahren spielen 78Twins & Friends regelmäßig in der Sol Kulturbar, Akazienallee 61. Am 24. August 2015 traten sie dort zum ersten Mal auf und präsentierten einen ganzen Abend Songs der Beatles.

Nun ist es wieder soweit! Am Montag, 27. Januar, ab 20.30 Uhr kehren sie zurück zu ihren Wurzeln und spielen Songs aus dem reichhaltigen Repertoire der berühmtesten Band aller Zeiten. Von "Love me do" bis "Let it be". Fans der Beatles werden an diesem Abend voll auf ihre Kosten kommen. Der Eintritt kostet 10 Euro. Nähere Informationen und weitere Konzerte findet man auf www.solkulturbar.de.