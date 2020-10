Aufgussduft: Lavendel

Der unverwechselbare Duft blühenden Lavendels hat eine bedeutende Wirkung im Aufguss. Er erinnert an die Hoch-Provence, an den Frühling und an Urlaub. Somit wird er gerne in Aufgüssen in der Sauna verwendet. Lavendel wird aber auch als natürliches Heil- und Arzneimittel angewendet. Der Begriff Lavendel stammt von dem lateinischen Wort „lavare“. Er wurde früher bereits in Waschlaugen, Seifen und Duftwässern verwendet. Lavendel wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Die getrockneten Blüten haben in Tees eine beruhigende Wirkung und Ölauszüge aus der Pflanze werden für Bäder, Inhalationen und Aromatherapien verwendet. Seine beruhigende Wirkung ist bei Schlafstörungen, Stress- und Angstzuständen wissenschaftlich belegt. Der Duft soll auch Spannungskopfschmerzen lindern. Lavendel gehört zur Familie der Lippenblütler und ist auch eine beliebte Zierpflanze. Beheimatet ist der Lavendel in der Küstenregion des Mittelmeers. Die Universität Würzburg kürte in diesem Jahr den Lavendel zur Arzneipflanze 2020.