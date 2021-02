#ARTNEWS: REPUBLIC OF BEUYS ausgerufen!

Breaking news! Im Beuys-Jubiläumsjahr 2021 hat der deutsche Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - KKRR die REPUBLIC OF BEUYS ausgerufen.

Grundlage ist ein Zitat von Eugen Blume über die Lebensphilosophie von Joseph Beuys:

"Kunst ist die letzte Möglichkeit, die Missstände und Widersprüche in der Gesellschaft zu heilen"

„El arte es la última oportunidad para sanar las injusticias y las contradicciones en la sociedad.“

Internationales Gesamtkunstwerk Gesamtkunstwerk "Republic of Beuys" 2021 in der Metropolregion RHEIN-RUHR gestartet

Es handelt sich um ein internationals Gesamt-Kunstwerk, das der Mülheimer Künstlerbund - MKB in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr – KKRR und dem Amt für weiterbildende Fantasie zunächst in der Metropolregion Rhein-Ruhr veranstaltet.

Botschafter aus aller Welt gesucht!

Künstler aus aller Welt arbeiten an dem Ziel Missstände und Widersprüche in der Gesellschaft zu heilen – ein großes Ziel, dessen Umsetzung viele hundert Jahre in Anspruch nehmen wird.

Headquarter Republic of Beuys

Here is Beuys

Ruhrstraße 3

D 45468 Mülheim an der Ruhr

Germany

FON: +49208 46949-567

Web: https://republic-of-beuys.jimdosite.com/

Das Headquarter der Republic of Beuys ist in der Kunststadt Mülheim an der Ruhr in Deutschland in der historischen Villa der Tengelmann-Gründerfamilie Schmitz-Scholl eingerichtet worden.

Der Designer Klaus Wiesel hat die Ideen des Projektteams der Rhein-Ruhr-Gallery umgesetzt und u.a. den offiziellen Stempel, die Großplakataktion und die Logos gestaltet.

Link zur offiziellen Webseite / Presseinformation hier: