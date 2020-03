Der irische Nationalfeiertag, St. Patrick’s Day, wird schon seit Längerem in unseren Gefilden mit

ausgelassener Stimmung, entsprechenden Getränken und Speisen und vor allem mit „Irish Folk

Music“ jeweils am 17. März und rund um diesen Tag herum zelebriert. So auch am Montag, 16. März, ab 20 Uhr in der Sol Kulturbar, Akazienallee 61.

Exklusiv für diese St. Patrick’s Day-Tour kommt Pat McDonnell von der Grünen Insel wieder

nach Deutschland.Der Flötist, Gitarrist, Sänger, Komponist und Songwriter lebt in der Westküstenstadt Galway.

Pat gilt in Irland als sehr gefragter Session-, Studio- und Bandmusiker. Er versteht es meisterhaft,

atemberaubend-temperamentvolle traditionelle Instrumentals auf der Holzquerflöte sowie

gefühlvolle Balladen in Englisch und Gälisch zu interpretieren.

Selbstverständlich wird Pat McDonnell, dieser ausgelassenen „St. Patrick’s Day Party-Stimmung“ angemessen, nicht nur jede Menge „Singalong/Mitmachsongs“ im Gepäck haben,sondern im Rahmen dieser Tournee auch das Debütalbum von CÁIRDE mit dem Titel Drowning

the Shamrock veröffentlichen.

Harald Jüngst, der in Deutschland als Bodhránspieler mit der Irish Folk Band Sheevón bereits zehn

Alben veröffentlicht hat, spielt in Irland in dem Quintett Fior Uisce.Weltweit ist er außerdem mit seinen irischen Hörbüchern als Autor und Erzähler unterwegs.

Harald wird Pat’s Songs und Instrumentals auf seiner irischen Holzrahmentrommel „Bodhrán“

begleiten.

Otto Kruppa ist ein Meister auf den Saiteninstrumenten Gitarre, Mandoline und Bouzouki.

Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es für 10 Euro an der Abendkasse.