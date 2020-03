Ab dem 9. März wird es interessant in Styrum: Das KulturNetzStyrum lädt zu „Echt Styrum – Eine Woche Bambule“ bereits zum zweiten Mal ein. Bambule steht für ein ausgelassenes Treiben. Die kulturelle Woche 2019 war ein voller Erfolg und wurde von den Styrumern gut angenommen. Verantwortlich sind auch 2020 wieder Judith Brinkmann (Bildungsnetzwerk Styrum), Lisa Hetzel (Koordinierung Kulturelle Bildung) und Max Schürmann (Leiter der Feldmannstiftung).

Über 30 Vereine, Schulen, KiTas und Akteure sind beteiligt. Styrumer Bürger können sich auf Mitmach-Aktionen, Erlebnisse und Kultur freuen. Das Programmheft mit über 30 Aktionen ist bereits erhältlich. Styrum wird eine Woche lang zum Aktionsraum. Ziel der Kulturwoche ist es, das nachbarschaftliche Miteinander zu fördern. Die Styrumer Akteure haben sich für alle Altersklassen etwas einfallen lassen: Ob Stuhlgymnastik für Senioren, Lesestunden zur Styrumer Geschichte, Trommeln für Kinder, die „Zeitmaschine“ der Talentwerkstatt oder einem Besuch einer Wellensittichzucht (dieses Angebot ist einer Schulklasse vorbehalten) - die Spannbreite der Aktionen ist groß.

Manga-Malen in der Schul- und Stadtteilbibliothek ist sehr beliebt, aber auch Aquarellmalen oder Lesen in unterschiedlichen Sprachen und wird am Mittwoch angeboten, ebenso „Tanzen“ für Kinder von 12 bis 17 Jahren im UhrZeitRaum, Jägerstr. 6. Der bürgerbus e.V. ist in der Kulturwoche beteiligt. Der Treffpunkt für die Rundreise „Auf den Spuren der Taubenfreunde Styrum“ ist am Donnerstag, 12. März, um 10 Uhr an der Haltestelle Schloss Styrum.

Ebenfalls am Donnerstag wird im Aquarius mit Wasser und Seife experimentiert. Zum Spieleabend lädt die Feldmannstiftung ein. Walking, Klöppeln, Volleyball für junge Männer in der Halle des TV Styrum und Ölmalerei (Feldmann-Villa) stehen am Freitag auf dem Programm. Am Samstag gibt es ein FIFA-Turnier und einen HipHop-Workshop. Für den Sonntag ist Kindertheater in der Feldmannstiftung, ein Gitarrenkonzert und gemeinsames Singen im Schloss geplant.

Jeden Tag, von Montag bis Freitag, jeweils von 11.45 bis 12.00 Uhr wird auf dem Schulhof der Brüder Grimm Schule, Zastrowstraße 19, eine Viertelstunden Bambule veranstaltet. Es wird gesungen und getanzt. Alle können zuschauen, aber auch mitmachen.