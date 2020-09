Am Donnerstag, 17. September, um 19 Uhr gestaltet die Mädchen-Solistengruppe der Singschule an der Petrikirche einen Evensong, den man online live verfolgen oder auch im Nachhinein im Internet ansehen kann, denn aufgrund von Corona-Beschränkungen ist der Besuch dieser Veranstaltung leider noch nicht möglich. Unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Gijs Burger und begleitet von Wolfgang Schwering an der großen Orgel singt der Chor Kompositionen aus der anglikanischen Kathedraltradition.

Zu hören sein werden unter anderem das Choristers‘ Prayer von P. Maxim, Responses von W. Smith, Magnificat & Nunc dimittis in c minor von G. Dyson, Laudate Pueri von F. Mendelssohn und Let all the world in ev‘ry corner sing von G. Dyson.

Beim Evensong, ein vom Chor gestaltetes gesungenes Abendgebet in anglikanischer Kathedraltradition, stehen sich die beiden Chorhälften normalerweise im Mittelschiff oder Chorraum gegenüber. Aufgrund der besonderen Corona-Regeln für Chöre werden die Sängerinnen und Sänger über die ganze Kirche gleichmäßig verteilt stehen, was eine besondere räumliche Klangwirkung hervorruft.

Der Link zum Evensong und das genaue Programm ist auf der Website www.musik-in-petri.de unter „Veranstaltungen“ zu finden.