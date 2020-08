Waren abgesagte Veranstaltungen seit dem Lockdown im März im Bereich Kultur an der Tagesordnung, so ist nun ein kleiner Silberstreif am Horizont zu erkennen. Mit ausgeklügelten Hygiene- und Abstandskonzepten und stark verringerter Zuschauerzahl startet im September die Reihe KulturGut Ruhr in Ringlokschuppen und Stadthalle.

Von Andrea Rosenthal

Namhafte Künstler aus Kabarett, Comedy und Musik kommen nach Mülheim. Unterstützt wird die Reihe KulturGut Ruhr durch die Sparkasse Mülheim an der Ruhr.

Der Wuppertaler Poetry Slamer und Lese-Kabarettist Patrick Salmen kommt mit seinem Programm "Ekstase" am Freitag, 11. September, um 20 Uhr in den Ringlokschuppen. Der Termin wurde vom 18. April verlegt. Tickets gibt es ab 16 Euro.

Der Kölner Waschsalon Nightwash live präsentiert in jeder Show eine unverwechselbare Mischung aus bekannten Künstlern und aufstrebenden Newcomern, moderiert von etablierten Größen. Jede Show ist ein Unikat auf höchstem Niveau. Am Freitag, 18. September, um 20 Uhr kann man das im Ringlokschuppen erleben. Die Tickets kosten 19 Euro plus Gebühr.

Zum Besten des Poetry Slam lädt der Ringlokschuppen am Samstag, 19. September, ein. Ab 19 Uhr kommen ausgewählte Stars der Slam-Szene ans Mikro. Ohne Zeitdruck entfalten die Poeten ihr komplettes Können, präsentieren nur die besten Texte und bringen das Publikum zum Lachen, Weinen und Jubeln. Für 10, ermäßigt 7 Euro, kann man dabei sein.

Sonderinventur

Eine Inventur ist bekanntlich die Erfassung vorhandener Bestände, um dabei Ungereimtheiten ans Tageslicht zu fördern. Genau das tut "Storno" am Donnerstag, 24. September. Die Spezialisten Funke, Philipzen und Rüther legen dabei genüsslich den Finger in politische und sonstige Wunden. Aktueller und skurriler Stoff wird zu vehementem Politentertainment, abgeschmeckt mit feinen musikalischen Noten. Um 20 Uhr startet die Show im Ringlokschuppen. Tickets kosten 25 Euro.

"Ohne Rolf" kommen mit dem Programm "Blattrand" am Freitag, 25. September, um 20 Uhr in den Ringlokschuppen. Sprechen heißt hier Blättern. Die auf 1000 Plakate gedruckten knappen Sätze (sowie das Geschehen zwischen den Zeilen) sind umwerfend witzig, spannend und gelegentlich sogar musikalisch. Die abgedrehteste Mischung aus absurdem Theater und philosophischem Kabarett, die zur Zeit auf deutschen Kleinkunstbühnen zu sehen ist. Für 23 Euro kann man dabei sein.

"Ich helfe gern" heißt das aktuelle Programm von Andreas Rebers. Am Samstag, 26. September, um 20 Uhr hebt sich der Vorhang im Ringlokschuppen. Mit der Wahrheit nimmt er es sehr genau, vor allem mit der unbequemen. Dies ist ein Programm über alles, was toxisch ist. Schuldgefühle, faule Kredite, faule Ausreden, Nazismus und Narzissmus. Die Tickets kosten 23 Euro plus Gebühren.

In die große Stadthalle geht es am Samstag, 26. September. Der Gelsenkirchener Sänger und Entertainer Tom Gaebel präsentiert sein neues Album "Perfect Day". Wie bekannt bleibt er dabei ganz im Stil der Ikonen Dean Martin und Frank Sinatra. Auch dieses Konzert sollte bereits im April stattfinden. Resttickets gibt es noch ab 38 Euro.

