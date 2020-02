Jan Mescher, der Mölmsche Musikant, hat vor über 100 Jahren in einem Liedtext zusammengetragen, wie in seiner Jugendzeit, also vor 1900, in Mülheim Karneval gefeiert wurde.

Gesungen wurde das Lied nachweislich zur damals populären „Lindenwirtin“, deren Originaltext mit „Keinen Tropfen im Becher mehr und der Beutel schlaff und leer…“ anhebt.

Das klingt eher nach den Klagen des organisierten Karnevals, der aktuell mehr Unterstützung für seine Brauchtumspflege seitens der Stadt fordert.

Der Text von Jan Mescher jedoch unterstreicht eindringlich die kulturelle Bedeutung des Karnevals als bis in die Familien hinein gepflegtes Brauchtum. Von finanziellen Forderungen ist da allerdings nicht die Rede.

Bei allem Verständnis für die Karnevalsveranstalter: Eine Rückbesinnung auf den selbstgemachten kostenneutralen „Fasselomendsgeck“ (Karnevalsjeck) wäre vielleicht auch mal angebracht.

Hier der Text:

Ees ick noch in-er Schuale wuar,

fröüde we-i uß et chanze Joahr.

Ees dan kuam Fasselomend.

Chird un Mattes un Hinnemann,

Jupp un Henderk un Fritz und Jan,

öwerlägge füar et oomes,

Ssääg, vanomend wääd ßich verklidd,

ßalls ees ße-ehne dat wääd-sche nett,

doone Maskes uß koupe;

Fritz dre-eiht ßin Kameßool herüm,

Chird, dän de-iht ßich ßun Dinge üm,

Jupp ees Schwatte ßall loupe,

Jupp ees Schwatt ßall loupe.

Stéckes wo-od ßich nou praat gemaak,

Jan dä krieg ßich en aule Ssack,

diat däm Jupp äm dä Nacke.

E-ine hadd ouk en Doas met Wichs,

diat wahl weah, doch et schadde nix,

schméére däm Jupp op de Backe,

schméére däm Jupp op de Backe.

E-inmol wuare we-i ouk ßu wiet,

un et wo-od ouk langssam Tiet,

trocke langes de Düare;

un doo ku-am ees en Dunnerwear

hounet Pööste wahl draachterhehr,

woule kieke un hö-are,

woule kieke un hö-are.

Non em Winkel wo Mettwoos hingk,

chingk et hehr un jeder ßingk,

Jungk, dat wuar je en Leewe,

ßien en kle-in Fasselomend-Jeck,

häb ßu chään en dick-stück Speck,

ßind ßu chutt, donnt wat cheewe.

Woos de chu-av uß merr néé dä Mann,

ouk ke-in Speck, doch he braach uß dann,

Ssööderüppelsbröckskes de kaue,

Pöösten, de uß noch laach-den ut,

Trocke uß aan use Maue,

trocken uß aan use Maue.

Un ßu ßunge we-i van Düar tu Düar,

we-i kriege dit un dat dofüar,

joo, we-i wuare joo Blaage,

ßunne Äulere ßaag mit Wuut,

Pöstekroom, merr fittsche ruut,

ka-ßuwat néé verdraage,

ka-ßuwatt néé verdraage.

Dann, doo chuav et Kormelere-i

Chird, dä réép, doo küm de Poleze-i,

diade chau dünn uß maake,

un dä Fulk, dä léép uß noh,

Jan verloor de Kloumpe ßuchar,

ut, füar uß wuar de Ssaake,

ut, füar uß wuar de Ssaake.

Un doo striek ßich aale noh He-im,

heet de Plörre vol Dréét un Le-im,

joo, dat wuar doch en Oomend,

Mooder brodden dan in-er Pann’

Mettwoospannekooken dan,

dat wuar uß Fasselomend,

dat wuar uß Fasselomend.