Am 5. Januar ist es soweit. Aus Simon Jäger (12) und Sarah-Katharina Wolff (10) werden Kinderprinz Simon I. und Kinderprinzessin Sarah-Katharina I. Beide wollen ihren Altersgenossen zeigen: "wie schön es ist, wenn man gemeinsam feiert, schunkelt und singt." Um 14 Uhr steigt die Proklamationsparty der Kindertollitäten im Dümptener Autohaus Extra an der Fritz-Thyssen-Straße 6. Kinder sind kostenfrei dabei. Die Erwachsenen dürfen den karnevalistischen Kinderspaß mit 5 Euro Eintritt unterstützen.

Zusammen mit ihren Pagen Serafino Gehlhaus (11) und Celina Lintl (8) werden sie eine tolle Show auf die Bühne zaubern und ihr närrisches Regierungsprogramm verkünden. Darauf haben sie sich seit den Herbstferien vorbereitet. Einzelheiten zu ihrem ersten Sessionsauftritt werden vorab nicht verraten. Sicher ist nur eines: Am Aschermittwoch (26. Februar) ist alles vorbei. Bis dahin wollen die von ihren Adjutanten Gabi und Hermann-Josef Hüßelbeck begleiteten Nachwuchstollitäten mit etwa 120 Auftritten ihren Beitrag zum Spaß an der Freude leisten.

Auch in dieser Session werden die Kindertollitäten vom Autohaus mit einem Prinzenmobil aus dem Autohaus Extra flott gemacht. "Das ist eine schöne Tradition, die ich von meinem Vorgänger Helmut Pissarek übernommen habe und mit der ich auch nicht brechen möchte", sagt Geschäftsführer Jörn Backhaus.

Karnevalistisch betrachtet sind die designierten Kindertollitäten aber schon jetzt eine flotte Truppe. Kinderprinz Simon und sein Page Serafino gehen bereits seit 2018 als Trompeter im Musikzug der Mölmschen Houltköpp gemeinsame Wege. Als Page des Kinderprinzenpaares Nico und Sarina konnte Simon schon in der Session 2017/18 aus der ersten Reihe beobachten, was man als Kinderprinz auf der Bühne so alles machen muss und machen darf. Sein Page Serafino, der sich vorstellen kann, in einer der kommenden Sessionen selbst als Kinderprinzen ins Rampenlicht zu treten, ist ein karnevalistisches Multitalent. Denn der Trompeter aus den Reihen der Mölmschen Houltköpp ist auch als Tanzmajor in der Garde der Karnevalsgesellschaft Mölm Boowenaan aktiv.

Als Tänzerinnen in der von Steffi Wolter trainierten Garde ihrer Gesellschaft, dem Mülheimer Carnevalsclub (MCC) haben Kinderprinzessin Sarah-Katharina und Pagin Celina ihr karnevalistisches Rüstzeug mit auf den Weg bekommen. Für das finanzielle Rüstzeug der Kindertollitäten sorgt übrigens der Hauptausschuss Groß-Mülheimer Karneval. Denn anders, als ihre erwachsenen Kollegen, müssen die närrischen Nachwuchsregenten keinen finanziellen Eigenbeitrag für ihre Regentschaft leisten.

Aktuell engagieren sich in den zwölf Gesellschaften des Hauptaussschusses rund 1300 aktive Karnevalisten, von denen 486 27 Jahre und jünger sind.

