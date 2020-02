Anfang Juni ist es wieder soweit: Die beiden Jurys der „Stücke 2020“ küren das beste Stück sowie das beste Kinderstück des Jahres. Zum 45. Mal wird der Mülheimer Dramatikerpreis, zum elften Mal der Mülheimer KinderStückePreis vergeben. Welche Stücke, Autoren und Theater um die traditionsreichen Preise konkurrieren, geben die Auswahlgremien auf der Pressekonferenz am 11. Februar bekannt.

Die diesjährige Festivalausgabe führt zusätzlich zum Wettbewerb eine weitere Förderung für Autoren ein: die Mülheimer StückeWerkstatt. Die drei Grundideen für diese Werkstatt sind: Frei von Zeit- und Konkurrenzdruck ein Stück schreiben, von Beginn an gemeinsam mit einem Regiepartner arbeiten und den Text frühzeitig mit erstklassigen Schauspielern auf sein szenisches Potential hin testen.

Für die StückeWerkstatt bewerben konnten sich Text-Regie-Duos, und zwar auf Vorschlag von Verlagen, Schreib- und Regieschulen. Die mit Barbara Burckhardt, Wolfram Lotz und Peter Michalzik hochkarätig besetzte Jury hat in der vergangenen Woche entschieden, welche Tandems an der ersten Mülheimer StückeWerkstatt teilnehmen. Außerdem wurde jedem Text-Regie-Tandem ein Partner-Theater zugelost. Dort wird es eine Woche lang gemeinsam mit Schauspielern des Hauses an einer Werkstattaufführung arbeiten, die bei den „Stücken 2021“ präsentiert wird.

Die Teilnehmer der ersten Mülheimer StückeWerkstatt sind: Caren Jeß mit Petra Schönwald, Schauspiel Stuttgart, Anne Lepper mit Alia Luque, Schauspiel Hannover, Mehdi Moradpour mit Rieke Süßkow, Schauspielhaus Wien und Nele Stuhler mit Franz Xaver Mayr vom Residenztheater München. Bereits im März beginnt die 14-monatige Werkstatt mit einem ersten Treffen in Mülheim. Hier stehen das gegenseitige Kennenlernen und der künstlerische Austausch im Vordergrund. Begleitet werden die Autoren während des gesamten Schreib- und Arbeitsprozesses von erfahrenen Mentoren. Darüber hinaus haben sie Gelegenheit, immer wieder Textpassagen mit dem Ensemble des Theater an der Ruhr zu erproben. Während der „Stücke 2020“ vom 16. Mai bis zum 6. Juni sind die Werkstattteilnehmer auch in Mülheim und können die vielfältigen Möglichkeiten des Festivals nutzen.

Für die StückeWerkstatt konnten mit dem Drama Forum Graz und dem Deutschen Literaturfonds neue Kooperationspartner gewonnen werden. Gefördert wird die von den Mülheimer Theatertagen veranstaltete Werkstatt zudem durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Kultursekretariat.