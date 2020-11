Das Jugendzentrum Friedrich Wennmann Haus an der Tinkrathstraße 68 in Heißen und das Theater an der Ruhr, mit Theaterpädagogin Sarah Kranenpoot und der Musikerin Elisa Kühnl gestalteten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW, in der zweiten Woche der Herbstferien ein tolles Event für Kinder ab zehn Jahren. Neun Kinder nahmen an dem Theaterprojekt "Pantomime" teil. Grundkenntnisse in Körpersprache, musikalische Untermalung, Maskengestaltung und Teamarbeit waren einige der Bausteine, die zu diesem gelungenem Projekt dazu gehörten. Viel Spaß und viel Engagement steckten die Kinder in ihre Sequenzen, die sie sich untereinander vorführten.