Sie hören mich schon die ganze Zeit sprechen und wundern sich, dass niemand sonst im Raum ist? Nein, ich übe mich nicht im Rezitieren, ich mache auch keine Sprachaufnahme. Nein, ich schreibe gerade. Genauer gesagt: ich lasse schreiben! Der Schriftsteller ist mein PC. Meine Wörter befehlen ihm gerade, gesprochene Wörter zu Buchstaben zu wandeln. Das macht er toll. Sogar mit Satzzeichen, wenn ich sie mitspreche. Meine Enkelchen singen schon: „Hoppe, hoppe Reiter, wenn er redet, schreibt er!“

Wie von Geisterhand erscheinen die gar nicht mal übertrieben artikulierten Wörter in korrekter Rechtschreibung auf dem Schirm. Gut, es gibt Ausnahmen, aber erstaunlich wenig.

Da hat sich was getan in der Spracherkennung und deren Umsetzung.

Ob das jetzt ein Meilenstein der Schriftstellerei, Entschuldigung: der Sprachstellerei, darstellt, ich weiß es noch nicht.

Ob ich sozusagen beim Brabbeln im Schlaf ganz nebenher mein nächstes Buch schreibe und es beim Morgenbummel schon in den Buchhandlungen liegen sehe bzw. mir von Amazon bereits mit Prime-Zustellung geliefert wurde, das scheint wahrscheinlicher denn je.

Und ich habe den Verdacht, dass einige Bücher, die ich in letzter Zeit nach kurzem Anlesen widerwillig beiseitegeschoben habe, auf diese Art entstanden sind.

Jedenfalls in der Hitze jetzt für mich genau das Richtige. Kein schwitziges Herumhacken mit dem Zeigefinger, einfach auf dem Rücken liegen und reden. Solange wie mir noch was einfällt.

Jedenfalls gilt fortan: Was man schreibt, kann man auch reden.

Aber warum reden? Auch das ist ja noch ein Umweg und ich bin sicher, dass man bereits in 10 Jahren eine USB-Buchse direkt am Kopf hat.