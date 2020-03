Bei uns im Westen viel zu wenig bekannt: Wolfgang Mahnke, mit vielen Preisen bedachter plattdeutscher Autor aus Rostock. Er spricht in seinem Mecklenburgischen Platt die Leute mit ihren aktuellen Problemen an. Dazu nimmt er auch die modernen Begriffe auf. Seine Texte sind satirisch, ironisch, nachdenklich und manchmal erfrischend sarkastisch. Wenn man heutiges Publikum für Platt begeistern will, dann so!

Als Einstieg eignet sich sein Buch „Upschnappt!“, das bereits in der 4. Auflage im Hinstorff Verlag erscheint.

Ich habe ein Gedicht daraus mit Genehmigung durch Autor und Verlag in Mölmsch Platt übertragen, obwohl das Original auch für Plattfreunde im Westen verstehbar ist.



He kreeg Rääch

En Gruus ös et föar Hinnerk Schmitt,

nimp öm sin Frau tum Schoppen mit.

Fief Stonde chingk dat Speel nou all,

söi ssöök en Kle-id föar’n Presseball.

In dousend Winkels all chewäss,

un nicks chefoune föar dat Fääs.

Et lääss chingk’t in „Madame pique“,

en düare französisch Boutique.

Kaum in dä Winkel i‘chetratt,

sin Frau chlicks wat chefoune had.

Soan Fummel woul se ömmer all,

nou endlich had se wat föarn Ball.

Se kömb ut de Kabinedöar

un führt öar‘n Hinnerk dat Stöck vöar.

Dä ssüht dat Kle-id, träck ene Schnuut:

„Wat ssööks dou bloas föarn Driet de-i uut!“

„Hees Rääch“, sseet se, „min leewen Mann,

dat fingk mit de-i vöar Johren aan!“