Von ihrem Abitur können die Schüler dieses Abschlussjahrgangs noch ihren Enkeln erzählen. Prüfungen und Feiern unter Pandemiebedingungen gab es noch nie. Aber es förderte die Kreativität.

Von Andrea Rosenthal

Ausgerechnet an einem Freitag, den 13. brach auch in Mülheim das Schulsystem wie man es kannte zusammen. Der Corona-Lockdown im März machte Planungen zunichte und ließ ganz ungeahnte neue Möglichkeiten aufkommen.

"Abi 2020 - Mit Abstand die Besten!" Dieses Motto, das wohl für den gesamten Abiturjahrgang gelten dürfte, prangte am Freitag am Auto eines Abiturienten der Willy-Brandt-Schule, der sein Reifezeugnis im Autokino am Flughafen Mülheim/Essen in Empfang nehmen durfte. "Es war eine rundum gelungene Veranstaltung", schwärmte der stellvertretende Schulleiter Mathias Kocks, der froh war, das die Schüler nach allen erzwungenen Entbehrungen doch noch eine schöne Erinnerung mitnehmen konnten.

Autokino statt Abiball

Nachdem der Abiball Corona-bedingt noch ausfallen muss hatten die 92 Styrumer Abiturienten das Geld in die Anmietung des Autokinos gesteckt. Die Familien saßen in oder auf den Fahrzeugen und verfolgten das Programm mit den obligatorischen Reden und fetziger Musik der Lehrerband, die zahlreiche Texte auf die Abitursituation umgeschrieben hatten. "Die Zeugnisse haben wir dann mit Abstand überreicht. Die Stimmung war genial, die Resonanz durchweg positiv", berichtet Mathias Kocks.

Auch die Abschlussfeier für die Zehntklässler der Willy-Brandt-Schule musste umgeplant werden. In vier Gruppen bekamen die Schüler in Anwesenheit der Eltern in der Aula die Zeugnisse. Die Klassenlehrer gaben jedem Schüler noch ersönlich etwas mit auf den Weg. "Dieser intimere Rahmen kam so gut an, dass wir überlegen, das in Zukunft immer so zu machen", verrät der stellvertretende Schulleiter.

Auch das Gymnasium Heißen hat sich für die Zeugnisübergabe etwas einfallen lassen. "Wir feiern auf der Freilichtbühne an der Dimbeck", verrät Schulleiterin Sigrun Leistritz, "in drei Gruppen à zwei Stunden gibt es die Zeugnisübergabe mit Eltern." Natürlich wird auch hier ein Begleitprogramm nicht fehlen. Den Ausschank übernimmt das Regler-Team. "Die waren so hilfsbereit und ermöglichen uns viel", ist die Leisterin des Gymnasiums Heißen dankbar.

Ehrgeizige Pläne

Andrea Lutter, Oberstufenkoordinatorin der Gesamtschule Saarn, ist mit ihren Lehrerkollegen dabei, die Sporthalle an der Lehnerstraße für die Zeugnisverleihung herzurichten. "Es ist unser Anspruch, es den Schülern schön zu machen, weil sie schon auf so vieles verzichten mussten", betont sie. Deshalb wird an der Dekoration der kargen Turnhalle ebenso gefeilt wie am Begleitprogramm. In zwei Schichten dürfen die Abiturienten in Begleitung ihrer Eltern kommen. Die Eltern werden mit Sicherheitsabstand auf der Tribühne platziert, während die Schüler weit verteilt im Innenraum Platz nehmen. "Der Infektionsschutz ist gesichert. Es herrscht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf den Wegen und es gibt Desinfektionsmittelspender an den Eingängen", erklärt Andrea Lutter. Es existiert sogar ein Plan wie das obligatische Jahrgangsfoto mit Abstand gelingen kann.

Kurzfristige Planung

Die Gustav-Heinemann-Schule überreicht die Abiturzeugnisse auf einem Open Air-Event. "Wir haben einen feierlichen Rahmen mit Jahrgangsfilm und Musik geplant, aber die Übergabe der Zeugnisse steht eindeutig im Fokus", erklätz Thomas Ratz, Schulleiter der Gustav-Heinemann-Schule. Damit die Eltern die Schüler begleiten können und dennoch die Abstandsregeln eingehalten werden, weicht die Gustav-Heinemann-Schule nach draußen aus. Für die Sportanlage am Wenderfeld und die Ruhrarena in Essen-Borbeck wurden Hygienekonzepte entwickelt und zur Genehmigung eingereicht. "Wir hoffen, dass Borbeck klappt, denn am Wenderfeld wäre nur Platz für die Schüler und jeweils ein Elternteil", war der Schulleiter am Montag noch im Ungewissen.

Das Gymnasium Broich feiert am Freitag, 26. Juni, in zwei Gruppen mit jeweils zwei Begleitpersonen pro Schüler in der Aula. "Dort können wir die Familien mit Abstand platzieren und dann werden die Zeugnisse in einer kurzen und knackigen Veranstaltung verliehen", erklärt Schulleiterin Angela Huestegge. Neben kurzen Reden und Musikeinlagen haben die Lehrer sich auch eine besondere Überraschung ausgedacht.

Auch was die Schüler des Abiturjahrgangs der Luisenschule bei ihrer Zeugnisübergabe am Samstag, 27. Juni, erwartet, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Schulleiterin Heike Quednau setzt alles daran, die Aula möglichst festlich herrichten zu lassen. In drei Gruppen werden die Zeugnisse an die 123 Abiturienten überreicht. Reden und Musikbeiträge bilden den Rahmen. Auch im Schulgarten beim anschließenden Beisammensein spielt die Schulband.

Anhand der Leistungskurse teilt die Karl-Ziegler-Schule die Abiturienten am Freitag, 26. Juni, in zwei Gruppen zur Zeugnisvergabe in der Aula ein. Auch hier sind nur zwei Begleitpersonen pro Schüler zugelassen. Auf den festlichen Moment legt die kommissarische Schulleiterin Simone Reuen großen Wert.

Gemeinschaftserlebnis

Auch Ulrich Bender, stellvertretender Schulleiter der Otto-Pankok-Schule, hat sich mit seinem Kollegium für die Übergabe der Abiturzeugnisse in der Schule entschieden. Am Freitag, 26. Juni, erhalten die 55 Abiturienten eingeteilt in Leistungskurse im Forum die Zeugnisse. Ein Rahmenprogrammmit Musik und Reden ist geplant. Im Unterschied zu den anderen Schulen gibt es ein Gemeinschaftserlebnis, weil die Gruppen, die nicht im Forum sind, in der Sporthalle per Live-Übertragung dem Ereignis beiwohnen können.