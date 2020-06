Die „Gute Form“ der Tischlerinnung Oberhausen –Mülheim an der Ruhr ist ein seit Jahren durchgeführter Wettbewerb des Fachverbandes Tischler NRW. Traditionell werden die eingereichten Gesellenstück in der großen Kundenhalle der Sparkasse Mülheim an der Ruhr am Berliner Platz ausgestellt. Unter Corona-Bedingungen ging das erstmals nicht.

Dennoch reichten 24 Junggesellen ihre Arbeiten zur Begutachtung ein. Zur diesjährigen Jury gehörten neben Obermeister Michael Schmeling, Oberstudiendirektor Marc Büker vom Hans-Sachs-Berufskolleg in Oberhausen,Oliver Mebus, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Oberhausen,

Frank Wrobel, Leiter Unternehmenskommunikation der Stadtsparkasse Oberhausen,Jürgen Fischer von der Firma Osmann in Oberhausen sowie

Thorsten Rößmann, Architekt von der IEB GmbH in Duisburg.

Zur Jury gehörten (V. l.): Marc Büker, Frank Wrobel, Michael Schmeling (Obermeister), Dirk Mombour (Lehrlingswart), Thorsten Rößmann, Jürgen Fischer und Oliver Mebus.

Die bestandene Gesellenprüfung ist Zulassungsveraussetzung zur „Guten Form“. Die Begutachtung und Bewertung fand in der Tischler Werkstatt des Hans-Sachs Berufskollegs in Oberhausen statt. Die Punkte wurden nach Idee, Formgebung, Funktion und handwerkliche Ausführung vergeben.

Der Schreibtisch von Arian Mombour beeindruckte durch Verarbeitung, Form und Funktionalität.

Dabei setze sich Arian Mombour von der Tischlerei & Beerdigungsinstitut Mombour GmbH & Co. KG gegen seine 23 Konkurrenten und Mitbewerberinnen durch. Knapp gefolgt von Fabian Heiderich von der Kuhle GmbH auf Platz 2 und Lena Ulrichs auf Platz 3 von der Schreinerei van den Mond. Das Siegerstück ein Schreibtisch aus Massiv Amber/Satin Walnut und MDF grau lackiert brillierte durch eine auf der Schreibtischplatte ausgegossene Epoxid-Harz Einlage/Intarsie.

Arian Mombour wird den Familienbetrieb in fünfter Generation weiterführen.

Arian Mombour setzt mit seiner Berufswahl Tischler zu werden, die Tradition des Familienunternehmens in fünfter Generation jetzt fort. Sein Onkel, Dirk Mombour sowie sein Vater Lars Mombour sind ebenfalls erstplatzierte Preisträger mit Ihren Gesellenstücken der Guten Form in den Jahren 1992 und 1993.

Das Siegerstück repräsentiert nun die Tischlerinnung Oberhausen-Mülheim und nimmt per Online Präsentation am Landeswettbewerb der „Guten Form“ teil.