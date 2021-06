Wer meint, er habe soeben einen Begriff erfunden, hat zwei Möglichkeiten. Er schaut ins Internet oder nicht. Will sagen: Das Gemüsegebet gab es also schon, bevor ich es erfunden habe. Und nicht nur das. Neben Beispielen von Gemüsegebeten liest man auf einer Künstlerseite sogar die 10 Gemüsegebote! Das halte ich für zu übertrieben, zumal das genderneutrale Gemüsegebet kaum Chancen auf Nennung im Duden hat. Da ist wohl noch emsiges Beten und Arbeten angezeigt, um dieses Sprach-Juwel aus dem großen Topf des gepflegten Stotterns und Stammelns in die goldene Schale der veritablen deutschen Begriffe emporzuhieven.

Kurz: Es fehlt schlicht an Beispielen veganer Frömmigkeit, deshalb heute mal eine kleine Auswahl:

Vegane Gebete ©Franz B.Firla

1.Gebenedeite Knoblauch-Zehen/

ihr lasst erst den Geschmack entstehen./

Ihr seid es, die uns Atem geben,/

auf dass wir noch auf Erden schweben./

2.O himmlisch grüner Blattspinat, /

beschütz mich vor dem Zölibat!/

Und meine Frau und Kinder-/

nicht minder!/

3.Blick auf zu Euch, ihr Paprika,/

und stimme an:Halleluja!/

Und ihr, ihr graden Schlangengurken:

schützt vor krummen Gurken-Schurken.

4.Große, kleine Kürbisse,/

es sei gedankt für die Genüsse,/

die wir von euch bekamen,/

einschließlich Samen.Amen!/

5. Liebe zarte Spargelspitzen

Lasst mich heute nicht abblitzen

Werd euch ewig dankbar sein,

schließ die Soße auch mit ein.

6.Bitte dich, vergiss mich nie,

a-llerliebster Sellerie.

Saftigrunde Rote Beete

-scher mir be immer viel Knete.

7.Oh, ihr würzgen Porreestangen,

laßt mich nicht im Stich mit Bangen

Möcht‘ mein Seelenheil erlangen

und gleich den Verzehr anfangen.

8.Du opulenter Blumenkohl

behüte mir mein Seelenwohl!

Mögt ihr Möhren mich erhören

und den Hunger mir zerstören.

10.Liebe Kohle, weiß und rot,

helft mir doch aus durft’ger Not

und lasst mich alles schön verdauen,

voll Hoffnung in Zukunft schauen.

11.Auch ihr, ihr kleinen Pasternaken,

helft mit beim morgendlichen Geschäft!

Erlaube, dass ich Pommes esse,

aber nur mit Brunnenkresse!

Bitte geben Sie, wenn Sie möchten und in der Stimmung sind, die Nummer Ihres Lieblingsgedichts in einem Kommentar an. Danke!