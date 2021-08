Seit über dreißig Jahren erscheint Alt? na und! vier Mal im Jahr. Und auch die Corona-Zeit hat daran nichts geändert. Jetzt – nach langer Pause – sind wieder Redaktionssitzungen möglich und die Redaktion trifft sich wieder jeden Dienstag um 15 Uhr in der Stadtteilbibliothek Speldorf, Frühlingsstraße 35.

2021 wechselte die Trägerschaft der Zeitung nach vielen Jahren aus der Zuständigkeit der Volkshochschule zum Fachbereich Soziales – und dort in das Arbeitsfeld der Sozial- und Projektplanung. Seitdem ist das beliebte Blatt unter dem Dach des Netzwerkes der Generationen.

Geschrieben werden Beiträge, die ge­eignet sind, die geistige Beweglichkeit der Leser, ihren Lebensmut und ihre Le­bensfreude zu erhalten oder zu stär­ken. Berichte und Kommentare sollen informieren und Tipps zur Bewälti­gung des Alltags geben. Unterhaltung und Humor, Nachdenkliches, Rätsel und Gehirnjogging ergänzen das An­gebot. Über Mülheimer Kommunalpolitik wird (parteipolitisch neutral) berichtet, wenn es für Senioren interessant ist.

Alle Redaktions-Arbeiten werden von den ehrenamtlich engagierten Mitarbeitern der Redaktion selbst durchgeführt: Themen suchen, recherchieren, interviewen, Texte schreiben, die Beiträge in den Redaktionssitzungen besprechen und per Abstimmung für den Abdruck genehmigen, zeichnen, fotografieren, am PC Layout und die Druckvorlage erstellen, auf CD brennen und in der Druckerei abliefern – alles in Eigenregie von Menschen, die in ihrem Berufsleben nichts mit dem Zeitungsmachen zu tun hatten. Auch die fertig gedruckten 6.000 Zeitungen werden vom Redaktionsteam mit Unterstützung der PIA innerhalb des Stadtgebietes an über 150 Verteilerstellen geliefert.

Seit 2002 präsentiert sich die Zeitung auch im Internet mit einer eigenen Homepage und einer Internetadresse für den Kontakt per E-Mail (www.alt-na-und.de). Auch diese Seite wurde von den Redaktionsmitgliedern gestaltet und wird von ihnen betreut. Hier wer­den außer der jeweils aktuellen Ausgabe (auch zum downloaden) auch die Ausgaben ab Nr. 50 in ihrem kompletten Umfang gezeigt, sodass die alten Ausgaben genauso nachgelesen werden können wie auch die neueste Ausgabe für diejenigen, die kein ge­drucktes Exemplar mehr in den Aus­gabestellen gefunden haben.

Alt? na und! hätte natürlich niemals so lange erscheinen können, wenn es nicht immer wieder gelungen wäre, neue Redaktionsmitglieder für die Mitarbeit in einem tollen Team zu gewinnen und zu begeistern. Und auch jetzt, nach der Corona-Pause würden sich das Redaktionsteam über neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen freuen.

So viel Arbeit – wird nun der oder die ein oder andere denken. Aber das ist es gar nicht, denn jede(r) bestimmt selbst, was und wie viel er oder sie tun möchte und kann. „Jeden Dienstag zur Redaktionssitzung gehen schränkt mich zu sehr ein“ – werden vielleicht einige Leserinnen und Leser denken. Aber: Auch das stimmt nicht, denn für andere Aktivitäten, wie Arztbesuche oder Urlaub, kann man eine Redaktionssitzung auch mal ausfallen lassen.

Ist Ihr Interesse geweckt worden? Möchten Sie mal eine Redaktionssitzung besuchen, um zu testen, ob die Mitarbeit im Redaktionsteam eine abwechslungsreiche und spannende Aufgabe für Sie sein könnte und Ihnen Freude machen würde? Wichtig: Vorkenntnisse sind nicht nötig und das Alter ist egal. Dann nehmen Sie Kontakt auf mit Jörg Marx (Netzwerk der Generationen) unter joerg.marx@muelheim-ruhr.de oder Gabi Strauß-Blumberg (Redaktionsleitung) unter redaktion@alt-na-und.de