Ein kostenloses Angebot des Bistums Essen möchte kleine tägliche Auszeiten ermöglichen. Zudem können sich die Nutzer von Aschermittwoch bis Ostern per E-Mail persönlich von Seelsorgerinnen und Seelsorgern begleiten lassen. Auch wer kein regelmäßiger Kirchgänger ist, kann sich per Internet dem Glauben wieder annähern.

Mit einem täglichen Gedanken-Impuls per E-Mail lädt das Team von „Heaven on Line“ im Bistum Essen ab Aschermittwoch, 26. Februar, zu einem bewussteren Leben während der Fastenzeit ein. Nach einer kreativen Schaffenspause der „Online-Exerzitien für junge Menschen“ im vergangenen Jahr schickt das vor zehn Jahren gestartete Angebot nun wieder bis Ostern allen, die sich für diesen kostenlosen Dienst angemeldet haben, eine tägliche E-Mail mit Texten oder weiterführenden Links.

So möchte „Heaven on Line“ eine „Auszeit vom Alltag“ ermöglichen, wie es in der Einladung heißt: „Du hättest gern ein bisschen Zeit für dich, Zeit zum Nachdenken über dein Leben, deine Träume, Ziele, Zeit für deine Zweifel, deinen Glauben und für Gott? Dann bist du hier richtig!“

Persönliche Begleitung kann tägliche E-Mail-Impulse ergänzen

Wer zudem nicht allein durch die Fastenzeit gehen möchte, kann sich bei der Online-Anmeldung für eine persönliche Begleitung entscheiden. Rund 100 haupt- und ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen hierfür auf der „Heaven on Line“-Seite bereit. Wer dieses – ebenfalls kostenlose – Angebot nutzt, erhält Kontakt zu einem der speziell qualifizierten „Weggefährten“, mit denen sich ein wöchentlicher E-Mail-Austausch ergeben kann – zum Beispiel über einzelne Tages-Impulse, aber auch über andere Themen, die in den vergangenen Tagen wichtig waren. Jeweils nach einigen Tagen antwortet die „Weggefährtin“ oder der „Weggefährte“ mit einer persönlichen und jeweils individuellen Einschätzung.

Alle Informationen zu „Heaven on Line“ und die kostenlose Anmelde-Möglichkeit gibt es auf der Internetseite www.heaven-on-line.de.