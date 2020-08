Die Realschule an der Mellinghofer Straße hat vor den Sommerferien eine großzügige Spende der Kulturstiftung "Selbst.Los" erhalten und konnte so allen Schülerinnen und Schülern einen vielfältigen Lesespaß bereiten. Da die Schüler in diesem Jahr durch die Pandemie wertvolle aktive Lesezeit im Unterricht verloren haben, war es für die Lehrkräfte eine große Freude, den Schülern zum Ausklang des Schuljahres zusammen mit dem Zeugnis ein Buch übergeben zu können.