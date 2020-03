820. Ausspruch des seligen Utsch, unseres Realschuldirektors: „Immer ruhig Blut und warme Unterhosen!“

819. „Wollt ihr den totalen Fortschritt?“ Nein, so würde Wirtschaft und die Regierung heute niemals fragen. Fragen ist überhaupt out. Sie sagen: „Wir wissen, dass ihr den totalen Fortschritt braucht, und wir machen ihn! Ihr bezahlt dafür. In jeder Hinsicht!“

818. Der Unterschied zwischen Kunst und Kitsch: Kunst rechnet mit der Klugheit der Leute.

817. Logik kann nicht die Grundlage menschlichen Zusammenlebens sein. Nach ihr ist es richtig, dass der Stärkere immer den Schwächeren beherrscht!

816. Verrückt nach Kugelschreibern: kulinarrisch…

815. Das Ruhrgebiet war einst bekannt durch grausame Übergriffe auf Schwerhörige. Gehörlosenprügel sog. Taubenschläge gab es in nahezu jedem zweiten Haus.

814. Wir haben den großen Fernseher rausgeschmissen und machen an der Stelle jetzt abends Schattenspiele. Viel Spaß haben wir auch mit der Werbung dazwischen.

813. Für die Ehre Gottes wurde in der Vergangenheit sehr viel Geld ausgegeben, es waren weise, vorausschauende Investitionen in den heutigen Tourismus.

812. Ich bin dir im Weg, also bin ich! ( frei nach Dèscartes )

811. Du sollst mit deinen Körpergasen nicht durch das ganze Zimmer blasen!