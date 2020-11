Endspurt für ein wirklich außergewöhnliches Jahr. Das Coronavirus ist nach wie vor Gesprächsthema Nummer Eins und wird uns wohl auch weiterhin beschäftigen. Auch, wenn es für viele Absagen von liebgewonnenen Veranstaltungen und zu Existenzängsten geführt hat, kann vereinzelt auch Positives aus der Pandemie gezogen werden. Stichwort: Homeoffice, Streaming, Zusammenhalt.Das Team der Eventall blickt in einer Live-Webshow aus der Luftschiffhalle der WDL am Flughafen Essen/Mülheim am Freitag, 4. Dezember, um 20.15 Uhr auf die Menschen und Momente im Jahr 2020 zurück.

Was hat Mülheim bewegt?

Eingeladen sind unter anderen Stadtsprecher Volker Wiebels, Krisenstabsleiter Frank Steinfort, Oberbürgermeister Marc Buchholz, die Oberbürgermeisterkandidaten Monika Griefahn und Andy Brings, Jerome Krüger (Das Kaff), Richard Reichenbach (Franky’s an der Ruhrpromenade), Friedrich Linder (Förderverein der Karl-Ziegler-Schule), Simone Reuen (Schulleitung Karl-Ziegler-Schule), Frank Peylo (WDL), Martina Ellerwald (Mülheimer Sportservice), Fabian Kirking (Filmpassage), Hans Uwe Koch (Freilichtbühne), Jörn Gedig (4330 Mülheim), Ehrenamtler der Grünen Damen und viele mehr.

Musikalische Gäste werden der Mülheimer Rapper Xela Wie, die Gruppe Zeitflug sowie die Gewinnerin von „Franky’s Vocal Talent 2020“ Tamai Bruns sein. Die Moderation übernimmt Radio Mülheim Frühaufsteher Stefan Falkenberg.

Ähnliche Formate hat das Team der Eventall in diesem Jahr schon mit dem Talk zu den „Livestreampartys“ und mit „Franky‘s Vocal Talent“ aus dem Franky‘s am Güterbahnhof erfolgreich produziert. Dafür ist es von der Bürgerstiftung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit dem „Innovationspreis für bürgerschaftliches Engagement in der Corona-Krise“ geehrt worden.

Mülheim, Menschen und Momente – der Jahresrückblick 2020: am 4. Dezember ab 20.15 Uhr auf www.muelheimer-momente.de im Livestream!