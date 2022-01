Mülheimer "Shooting-Star"

Der Eisvogel heißt in Frankreich „Martin-pêcheur“, also Martinsfischer.

Ein Martinsvögelchen also.

Die Mölmschen besangen zu St. Martin einst das „Ssinter Mätes Vögelsche“ mit dem roten Käppchen.

Es wäre, ach, zu schön, wenn dies statt des angenommenen dunklen Schwarzspechts aus germanischer Mythologie der „Shooting-Star“ der Mülheimer Ruhrauen, der kleine, bunte Eisvogel sein könnte.

Dem fehlt allerdings das schon reimtechnisch unverzichtbare „Kapögelsche“.

Rein technisch ginge das ohne Weiteres, wie mein Versuch zeigt.