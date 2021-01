Ab dem heutigen Montag, 11. Januar, haben Erziehungsberechtigte einen Anspruch darauf, dass ihre Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 6 in der jeweiligen Schule in eine Notbetreuung aufgenommen werden. Von den rund 9300 Kindern der Jahrgangsstufen 1 bis 6 an den Mülheimer Schulen haben am etwa 570 Kinder dieses Angebot in Anspruch genommen. Das entspricht rund 6 Prozent der Anspruchsberechtigten.