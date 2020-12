In der Ausgabe nach Weihnachten beginnt die Mülheimer Woche wieder mit der Veröffentlichung der beliebten Wonneproppen-Sonderseiten. Alle Eltern, die ihren 2020 geborenen Nachwuchs veröffentlicht haben möchten, schicken uns bitte das Foto des Kindes, am besten per E-Mail an redaktion@muelheimerwoche.de. Einsendeschluss ist der 31. Dezember.



Das Foto sollte als separate jpg-Datei an die Mail angehängt und möglichst unbearbeitet sein beziehungsweise nicht verkleinert. Bitte auch keine Fotos weiterleiten, die Sie über Whatsapp erhalten haben, sondern immer das Originalfoto nur per Mail verschicken.

Dazu brauchen wir den vollen Namen des Kindes mit seinem Geburtsdatum. Bitte benennen Sie schon die angehängte Fotodatei mit Vor- und Nachnamen und Geburtsdatum des Kindes. Fotoabzüge können natürlich auch an die Redaktion Mülheimer Woche, Eppinghofer Straße 1-3, 45468 Mülheim, geschickt oder persönlich im Leserladen abgegeben werden.

Sparkassen-Sparbuch für jedes Baby

Für alle Teilnehmer spendiert die Sparkasse Mülheim einen Gutschein über 25 Euro für das erste Junior-Sparbuch bei der Sparkasse Mülheim. Dafür gehen die Eltern nach Erscheinen des Fotos ihres Babys mit der MW-Seite und der Geburtsurkunde in die nächste Sparkassen-Filiale ihrer Wahl in Mülheim und können dort ein Sparbuch mit dem Guthaben eröffnen. Ende Dezember starten die Veröffentlichungen.