DasFoto:M.NiederdorfFoto:M.Niederdorf Mülheimer Tierheim möchte Sina vermitteln. Sina soll mit Transportkorb in einer Mülltonne gefunden worden sein.Der Finder brachte Sina in die Tierklinik am Kaiserberg. Leider sind weder der Finder noch der Fundort bekannt. Es soll aber in Mülheim gewesen sein.



Sina ein eine Britisch Kurzhaar Katze, die im Tierheim kastriert, geimpft und gechippt wurde.

Geboren wurde die kleine Schönheit ca. im Oktober 2019.Für Sina werden sehr erfahrene Katzenfreunde ohne Kinder gesucht. So wie sich Sina verhält, hat sie mit den Menschen nicht die besten Erfahrungen gemacht. Sie lässt sich zwar mittlerweile anfassen, aber auch nur, wenn sie es mag.

Sina sollte als Einzelkatze gehalten werden.Ob sie Freigang möchte ist nicht bekannt.

Wo ist ein Plätzchen für Sina frei?

Weitere Infos gibt es im Tierheim Mülheim, Tel. 0208/372211.

Wegen der aktuellen Situation ist eine Terminabsprache mit dem Tierheim erforderlich.