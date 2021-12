Also, ob das früher einen allwissenden Gott gab, da habe ich so meine Zweifel.

Denn, nicht wahr, als die Tiere geschaffen wurden, war auch ihr Mittagessen da. Nicht erst die Affen und dann irgendwann die Bananen. Das heißt, dieser Gott wusste schon um die Konsequenzen seiner Schöpfungen.

Nur der Mensch muss sich noch heute aus Kohlköpfen, Kartoffeln und Mettwürstchen/ Senf sein Mittagessen mühsam selbst zusammenstellen.

Warum? Konnte dieser Gott nicht einfach auch für uns Menschen Fertiggerichte an Bäumen wachsen lassen, er kannte doch unsere Speisekarte? Oder etwa nicht?

Wenn er aber trotzdem allwissend war, dann war das echt gemein und hinterhältig von ihm. Ich schaffe doch nicht erst einen Menschen und lasse ihn dann mühsam alles zusammensuchen, bis er schließlich halbtot sein Gericht genießen kann.

Und statt einer gepfefferten Abrechnung mit diesem chaotischen Gott, geht die Bibel zu allem Überfluss noch hin und erfindet den Sündenfall, damit die hilflosen Geschöpfe dann Gottes Schusseligkeit ausbügeln, wenn sie im Schweiße ihres Angesichtes für ihr Essen arbeiten müssen.

Aber ich glaube sowieso, dass das nicht ein und derselbe Gott war, also der von den Tieren und der von den Menschen. Ich weiß noch nicht mal, ob die sich gekannt haben.