Ein bisschen Schwund ist immer

An die, die in Verantwortung stehen!

( ob sie nun Laschet, Gebauer, Spahn, Scholz, Merkel oder wie auch immer heißen)

Alleine schon die Anrede fällt mir schwer in Zeiten, in denen dieses gute und wichtige Wort der Verantwortung von Menschen wie Ihnen schon lange nur noch missbraucht wird, denn wenn Sie sagen: " Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen!" meinen Sie , dass wir uns militärisch mehr einschalten müssen.

Aber ich muss diese Anrede ja wohl wählen. Es freut Sie ja offensichtlich, dass Sie nun ein solch wunderbares Hilfspaket verabschiedet haben. 750 Milliarden! Da kann man sich doch schon mal selbst für loben. Fragt sich nur für wen dieses Geld sein wird. All die Banken, die eh dringend auf eine Finanzspritze gewartet haben, können diese nun bekommen. Die schwächelnde deutsche Autowirtschaft, die sich durch Trickserei und mangelnde Innovationen immer mehr ins Abseits bugsiert hat, brauchte auch dringend finanzielle Mittel.

Sie alle werden strahlen: puh, geschafft! Nie im Leben hätten die Bürger ohne das Corona Virus zugestimmt, so viele Schulden aufzunehmen, aber so finden das natürlich alle klasse. Bravo!

Wenn da nicht nur noch all diese anderen wären: Diese Selbständigen und kleinen und mittelständischen Unternehmer, die eh schon immer den schweren Stand haben, nicht zu wissen, was morgen sein wird, die nie einen Krankheitstag bezahlt bekommen, die aber für 56% der Jobs in Deutschland verantwortlich zeichnen.

1 Million Honorarkräfte sind in der Bildung tätig!

An Volkshochschulen, an Fachhochschulen, an Universitäten. Unterrichten dort immer ohne doppelten Boden. Ein Tag Krankheit bedeutet eben kein Geld. Sie unterrichten Menschen in anderen Sprachen, in der deutschen Sprache, leisten Integrationsarbeit, erfüllen eine wichtige soziale Aufgabe, lehren Studenten und Polizisten.

Und jetzt?

In NRW werden Sie im Regen stehen gelassen, da heißt sie können nun all diese Steuernummern und Kennzeichennummern , Kontoauszüge heraussuchen, um ein Almosen beim Bund oder beim Land zu erbetteln. Das heißt, eine Million Anträge müssen bearbeitet werden.

Was das kostet, an Zeit wie auch an Personal!

Sie hätten anständigerweise und völlig unbürokratisch das Ausfallhonorar bezahlen können, denn die meisten der Dozenten sitzen eh gerade Zuhause und versuchen Schüler und Lernende auch ohne Bezahlung weiter mit Lernstoff zu versorgen,. doch soviel ist Bildung dann doch nicht wert, und im Übrigen:

Die können doch alle Grundsicherung beantragen!

( Bremen zahlt unbürokratisch das Ausfallhonorar)

( Ich schreibe diesen Brief wohl-wissend, dass er auch in ähnlicher Form für all die kleinen Ladenbesitzer, Restaurantbesitzer, und andere Dienstleister hätte geschrieben werden können)

In ein paar Tagen und Wochen werden wir von all jenen hören, die leider durch das Netz gefallen sind, aber ein bisschen Schwund ist ja immer...