Am Sonntag, 20.09.2020, 16:45 Uhr, suchen spielende Kinder im Müll nach Gegenständen. Sie zeigen mir Fußballkarten, Kopfhörer und Feuerzeuge die sie dort gefunden haben. "Jemand hat versucht, einen leeren 5 l Ölkanister damit anzuzünden". Sie zeigen mir, wie einige Jugendliche CD`s an die mit Efeu bewachsene Bunkerwand werfen und die dann dort stecken bleiben. "Und hier liegt noch Kotze" sagt einer und zeigt mir die Stelle neben Essensresten.

Der gegenüberliegende Kinderspielplatz war gut besucht.

Ein sonniger Tag geht zu Ende und die Mitarbeiter der MEG dürfen am Montag diesen Schandfleck wieder reinigen. Hoffentlich gibt es dafür einen "Erschwerniszuschlag".