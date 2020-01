Lieben Sie Geheimnisse? Ich auch!

Von Natur aus ist der Mensch neugierig und immer bestrebt, Neues zu erfahren, egal ob wissenschaftliche Entdeckungen oder der Klatsch aus der Nachbarschaft.

Insofern ist es etwas verwunderlich, daß sich die örtliche Presse nicht mit den Fragen beschäftigt, die auf der Hand liegen. So z.B. das VHS-Gebäude an der Bergstraße.

Am 18. September 2017 wurde es wegen Brandschutzmängeln geschlossen und seitdem darf es niemand mehr betreten. Niemand? Stimmt nicht ganz: Wenn man Glück hat, kann man einen städtischen Mitarbeiter beobachten, welcher wohl regelmäßig das Gebäude kontrolliert.

Ein Betreten scheint also nicht unmöglich. Trotzdem wurde es allen Interessierten bisher verwehrt sich selbst ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Selbst der Stadtrat, oder einzelne Mitglieder davon, durfte nicht in das Gebäude, wobei doch 'Ortstermine' für Entscheidungsträger nichts ungewöhnliches sind.

Der ursprüngliche Archtitekt, welcher sogar ein kostenloses Gutachten angeboten hat, konnte trotz wiederholter Nachfrage nicht in Augenschein nehmen, was dort im Argen liegen soll.

Als es tatsächlich kurz zur Rede stand, dass der Architekt zusammen mit dem OB das Haus besichtigt, drohte der Kämmerer: "Dann nehm' ich ihm den Schlüssel weg!"

Was also steckt dahinter? Was geht in dem Gebäude vor, was niemand sehen darf?

Nun, es wird wohl kaum eine Hanfplantage sein, mit der der Kämmerer die Stadtkasse auffüllen will.

Aber merkwürdig ist diese Abschottung schon, oder? Mich macht dieses Verhalten jedenfalls neugierig!