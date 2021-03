Als engagierter Mitstreiter in der Initiative für den "Erhalt unserer VHS in der MüGa" habe ich mich natürlich sehr gefreut, als ich bereits nach dem Infogespräch aus dem Munde unseres Oberbürgermeisters Buchholz von der "Wende" in der Causa VHS hören durfte! Allein mein Rollstuhl hinderte mich an einem Freudensprung. Vor allen Dingen war ich über die Wortwahl des OB äußerst verwundert. Aussenstehende hätten vermuten können, er sei schon immer Verfechter der Ziele unserer Initiative gewesen!? Sollte er sich den Ausspruch des Ex-Bundeskanzlers Konrad Adenauer: "Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, nichts hindert mich, weiser zu werden." zu eigen gemacht haben? Offenbar hat er es geschafft, die Schmierenkomödie, welche maßgeblich von seinem Kämmerer inszeniert wurde/wird zu durchschauen. Nun vermute ich, dass er bemüht ist, den politischen Flurschaden, der durch das Ignorieren des Willens von 18.022 Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt im Rahmen eines Bürgerentscheides entstanden ist, zumindest zu begrenzen. Sein Amtsvorgänger hatte nach Bekanntgabe des Ergebnisses noch eine zügige Umsetzung des Bürgerwillens zugesagt. Dem wollte aber die Ratsmehrheit nicht folgen und bemühte sich permanent, den Bürgerentscheid durch Verzögerungstaktik auszuhebeln. Viel zu groß war offensichtlich die Angst vor einer Offenlegung der Machenschaften und Intrigen der maßgeblich Beteiligten, geführt vom Kämmerer.

Viele Leser werden sich bestimmt fragen, was mein Beitrag angesichts der sich SCHEINBAR abzeichnenden Wende noch bezwecken soll. Die kräftezehrenden unermüdlichen Bemühungen aller Mitglieder der Initiative, die trotz des scheinbaren Kampfes gegen Windmühlen sich nicht unterkriegen ließen/lassen, treiben mich an!

Am Abend des 06. Oktober 2019 wurde meine Euphorie von anderen Mitstreitern energisch gedämpft. Diejenigen unter ihnen, die bereits Erfahrungen hatten, wie in Mülheim an der Ruhr Politik funktioniert, äußerten sinngemäß, dass nun der Kampf erst richtig los gehe! Es dauerte nur ein paar Wochen, bis ich begreifen musste, woher diese Einschätzung kam.

Trotzdem hoffe ich sehr, das OB Buchholz es ehrlich mit seinen Bekundungen meint. Ich persönlich bin jedenfalls bereit, ihm die Chance zu geben, dies zu beweisen. Schließlich hat er sich schonmal nicht von Herrn Mendack den Schlüssel zur VHS an der Bergstraße abnehmen lassen.....