Die Stadt Mülheim meldet am heutigen Mittwochmorgen, 27. Januar 2021, 241 aktive Coronafälle in der Stadt, das sind zehn mehr als gestern. Es musste ein weiterer Todesfall gemeldet werden, insgesamt sind es jetzt 160 im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mülheim.

Die Gesamtzahl der Fälle liegt aktuell bei 5.119, 4.718 Bürger gelten als geheilt. 476 Bürger befinden sich in Quarantäne.

Die so wichtige Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 83,8 und damit besser als in Duisburg, wo sie knapp unter 100 liegt und deutlich besser als in Oberhausen (131).