Am Montag, 15. Juni, beginnt die medl GmbH mit der Kanalsanierung in der Hittfeldstraße, auf dem Streckenabschnitt zwischen der Monningstraße und der Akazienallee. Die Bauzeit wird circa 8 Monate betragen.

Die Bauarbeiten starten im Einmündungsbereich der Monningstraße und erstrecken sich bis circa 50 Meter hinter dem Kreuzungsbereich Hittfeldstraße/Jägerhofstraße.Die Baumaßnahme wird als Wanderbaustelle ausgeführt und erfordert im jeweiligen Bauabschnitt eine Vollsperrung der Hittfeldstraße.

Im Zuge dessen werden auch die Zufahrten in den Wurzelbruch und die August-Bungert-Straße je nach Baufortschritt eingeschränkt oder gesperrt sein. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Für Anlieger besteht die Möglichkeit, bis an die Baustellenabsperrung heranzufahren.

medl bittet Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und wird Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten.