Das Organisations-Team des Laufes für die Liebe, bestehend aus Claudia Conrads (kidsvsion germany), Roland Donner (LfdL), Silke Gemp (Marathon Mülheim), Thomas Görke (Steuerberater), Jana Hartwich (Mülheimer Sportbund), Astrid Heiseler, Jürgen Hesselmann (Marathon Mülheim), Reinhard Krämer (kidsvsion germany), Nicole Nussbicker (Mülheimer Sportbund), Martin Pütz (Radsport Pütz), und Margit Schettler (Werbegemeinschaft Saarn), hat am Dienstag, 10. März, entschieden, den Lauf für die Liebe am 26. April in diesem Jahr abzusagen.

Der Lauf soll nicht als potentieller Corona-Ansteckungsherd in die Öffentlichkeit kommen. Der Zenit der Erkrankungen scheint noch nicht erreicht. Würde weiter abgewartet entstünden unnötig Kosten, die bei einer sehr wahrscheinlich geringen Läuferteilnahme nicht wieder hereingeholt werden könnten. Im nächsten Jahr soll der Lauf für die Liebe jedoch wieder wie gewohnt stattfinden.