Das neue Jahr ist auch für den BC Mülheim-Dümpten e.V. erst ein paar Tage alt und gestaltet sich schon aus sportlicher Sicht ereignisreich.

Mitte Januar startet die Bundesliga im olympischen Boxen auf der Jagd nach dem Deutschen Mannschaftsmeister 2022 ihren Betrieb und hier werden die Dümptener tatkräftig „mitmischen“.

So werden Morad Möllenbeck und Chris Marco Eloundou erneut in der Bundesliga auf Punktejagd gehen.

Zuletzt starteten die Beiden erfolgreich für den Velberter Boxclub in der Saison 2019/2020. Hier warf jedoch Corona seine Schatten voraus und durch die Pandemie bedingt, musste diese damalige Saison bereits am 7 Wettkampftag vorzeitig abgebrochen werden und verhinderte auch eine Planung für den Saisonbetrieb 2021.

Lange Zeit musste also die Bundesliga pausieren, doch jetzt soll sie wieder, unter Einhaltung strikter Hygiene- und Sicherheitskonzepte, starten.

Nach freiwilligen Rückzug des Velberter Boxclub aus der Bundesliga galt es sich für die Dümptener sich aus sportlicher Sicht umzuorientieren.

Dies bedeutet jedoch auch, dass Morad und Marco diesmal nicht für dieselbe Mannschaft antreten, sondern hier sportlich getrennte Wege gehen werden.

In München schreibt man dieser Tage „sportliche Geschichte“, denn der TSV 1860 München lässt einen langersehnten Traum wahr werden und wird als erstes Münchner Team überhaupt in der Bundesliga an den Start gehen.

Teil dieser Geschichte wir Morad Möllenbeck sein, denn er verstärkt diese Saison die Münchner Löwen im Leichtgewicht (bis 60 kg).

Eine der Topadressen seit Jahren in der Bundesliga ist der BSK Hannover-Seelze. Die Niedersachsen konnten in 2018 den Titel des Deutschen Mannschaftsmeister für sich verbuchen und wollen natürlich auch in dieser Saison erneut oben dabei sein.

Dabei erhalten sie Unterstützung von Chris Marco Eloundou der im Weltergewicht (bis 67kg) für die Niedersachsen auf Titeljagd geht.

Beide Jungs können den Start der Bundesliga kaum erwarten, präsentieren sich gut vorbereitet und sehen ihrem ersten Einsatz entgegen.