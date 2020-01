Von RuhrText

Hallenhockey

Bundesliga: HTC Uhlenhorst – Düsseldorfer HC (Sa., 16 Uhr, Lehnerstraße)

2. Bundesliga: Kahlenberger HTC – DSD Düsseldorf (So., 16 Uhr, Harbecke-Sporthalle)

Regionalliga: HTC Uhlenhorst II – RW Köln II (So., 12 Uhr, Uhlenhorstweg)

Oberliga: HTC Uhlenhorst III – ETB SW Essen (So., 16 Uhr, Uhlenhorstweg)

Damen-Bundesliga: HTC Uhlenhorst – Düsseldorfer HC (Sa., 14 Uhr, Lehnerstraße)

2. Damen-Regionalliga: HTC Uhlenhorst II – Kahlenberger HTC (So., 14 Uhr, Uhlenhorstweg)

Damen-Oberliga: HTC Uhlenhorst III – RW Köln III (So., 18 Uhr, Uhlenhorstweg)

Regionalliga-Spieltag der B-Knaben in Mülheim mit HTC Uhlenhorst, SW Neuss, RW Köln, DSD Düsseldorf, RTHC Leverkusen und Düsseldorfer SC (So., 10 Uhr, Lehnerstraße)

Pferdesport

Winterrenntag beim RC Mülheim (Veranstaltungsbeginn: 10 Uhr; 1. Rennen: 11.25 Uhr, Akazienallee)

Handball

Verbandsliga: HSV Dümpten – TB Wülfrath (So., 18 Uhr, Boverstraße)

Frauen-Landesliga: DJK Styrum 06 – SG Langenfeld (So., 14 Uhr, Holzstraße)

Tennis

Damen- und Herren-Hallenturnier mit Wertung für die deutschen Ranglisten beim TC Dümpten (Fr. bis So., Oberheidstraße)

Hallen-Jugendturnier um den TennisTraveller-Cup für U16- und U18-Juniorinnen und -Junioren beim Kahlenberger HTC (Fr., 19.30 Uhr; Sa., 12 Uhr; So., 13 Uhr, Tenniscenter PMTR, Mintarder Straße)

Turnier der Tennisakademie PMTR im Rahmen der Multicourt-Serie für Mädchen und Jungen der Altersklassen U9 und U10 (Sa., 12 Uhr; So., 13 Uhr, Tenniscenter PMTR)

Fußball

Testspiele: BW Mintard – SV Schwafheim (Sa., 15 Uhr, Durch die Aue), RW Mülheim III – Fatihspor Mülheim (Sa., 16 Uhr, Winkhauser Weg), VfB Speldorf – ETB SW Essen (So., 15 Uhr, Saarner Straße), SV Heißen III – SV Hösel II (So., 12.30 Uhr, Hardenbergstraße), Union Mülheim II – SV Heißen II (So., 15 Uhr, Südstraße), RW Mülheim II – Mülheimer SV 07 III (So., 15.30 Uhr, Winkhauser Weg)

B-Juniorinnen-Testspiel: BW Mintard – SSV Rhade (So., 13 Uhr, Durch die Aue)

Darts

NRW-Liga: DC Mülheim – DC Bielefeld (Sa., 20 Uhr, „Zum Schrägen Eck“, Klopstockstraße)

2. NRW-Liga: DC Mühlenkrug – Doppel 1 Dinslaken (Sa., 20 Uhr, „Bistro Dal Dottore“, Aktienstraße)

Badminton

Verbandsliga: TSV Heimaterde – SC Münster II (Fr., 20 Uhr, Kleiststraße), TSV Heimaterde – 1. BV Mülheim IV (So., 11 Uhr, Saarner Straße)

Jugend-Verbandsliga: 1. BV Mülheim – Union Lüdinghausen (Sa., 14.30 Uhr, Ludwig-Wolker-Straße)

Basketball

Landesliga: TSV Viktoria Mülheim – BG Kamp-Lintfort III (So., 14 Uhr, Frühlingstraße)