Am 18. März bietet der Tanz-Turnier-Club (TTC) Mülheim eine kostenlose Probestunde zum Tango Argentino an. Das international bekannte Tango-Argentino-Paar Franco Lus und Bruna Lavaroni lädt ein, die Welt dieses ausdrucksstarken Tanzes voller Gefühl und Leidenschaft zu entdecken. Die beiden treten erfolgreich auf internationalen Turnieren an und sind auch als Trainerpaar sehr bekannt.

Beginn der Schnupperstunde ist um 18.00 Uhr in den Clubräumen des TTC an der Zeppelinstraße 193. Anmeldungen erfolgen über Peter Schemkes: peter-schemkes@ttc-muelheim.de oder Tel. 02066 4695876.