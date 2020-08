Zur Auftaktveranstaltung am vergangenen Samstagmittag an der Hochschule Ruhr West kamen zwischen 30 und 40 Radlerinnen und Radler.

Das Stadtradeln ist ein internationaler Wettbewerb, der in den Kommunen den öffentlichen Fokus auf die Förderung des Radverkehrs und damit einhergehend die Vermeidung von CO2-Emissionen und der Stärkung des Klimaschutzes lenken soll. Zum Stichtag am 15. August 2020 hatten sich knapp 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und 61 Teams online angemeldet. Am dritten Aktionstag haben bereits 291 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen um die 13.700 geradelte Kilometer eingetragen. Wer Interesse hat, sich einzutragen, kann das im Netz unter wwww.stadtradeln/muelheim gerne noch tun.

Mülheims Umweltdezernent Peter Vermeulen verzichtete zum Beispiel am Donnerstag auf die Nutzung des Autos für den gut 30 Kilometer langen Weg zur Arbeit. Von Krefeld aus fuhr er in einer ersten Etappe bis nach Mülheim Speldorf, um sich dort am Katzenbruch mit der Leiterin der Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung Ulrike Marx und der Klimaschutzmanagerin Anne Gerlings zu treffen. Gemeinsam traten sie dann die zweite Etappe von Mülheim-Speldorf bis zum Technischen Rathaus am Hans-Böckler-Platz an. Auf den zurückgelegten 30 Kilometern vermied Peter Vermeulen ungefähr 4,5 Kilogramm an CO2-Emissionen und verbrannte anstatt fossiler Brennstoffe im Automotor lieber um die 700 Kilokalorien.

Geführte Radtour

Eine geführte Radtour zusammen mit dem Umweltdezernenten im Rahmen der Stadtradeln-Kampagne findet am letzten Aktionstag, 4. September, ab 16 Uhr unter dem Thema „Orte der Stadtentwicklung“ statt. Treffpunkt ist am Hauptbahnhof. Interessenten müssen sich bis zum 1. September unter muelheim@stadtradeln.de mit dem Betreff „Orte der Stadtentwicklung“ anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.