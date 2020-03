Im Hallenbad Süd wetteiferten fünf Grundschulaufgebote mit rund 50 Staffeln um den Stadtmeistertitel. Es wurden acht Wettkämpfe ausgetragen, in denen die klassischen Staffeln Brust, Rücken und Freistil, aber auch Kombinationswettbewerbe geschwommen wurden.

Zahlreiche Besucher sahen die Titelkämpfe von der Tribüne aus und feuerten die Kinder lautstark an.

In diesem Jahr hatten die Schulen wieder die Möglichkeit, einzelne Schwimmerinnen und Schwimmer zu melden, die für das „Team Mülheim“ starteten. So hatten auch die Grundschulen die Chance zur Teilnahme, die nicht so große „Schwimmeraufgebote“ an ihrer Schule haben.

Die Kinder der Hölterschule verteidigten in diesem Jahr knapp ihren Titel aus dem Vorjahr. Sie gewannen fünf der acht Wettkämpfe und erreichten 77 Punkte, dicht gefolgt von der Trooststraße mit 75 Punkten. Sie gewannen drei Wettkämpfe und landeten fünf Mal auf dem zweiten Rang. Den dritten Platz belegte die ebenfalls sehr starke Schildbergschule mit 63 Punkten. Für das „Team Mülheim“ traten Kinder aller beteiligter Schule an und belegten einen hervorragenden vierten Rang.

Natürlich freuten sich auch die Kinder der Hölterschule auf dem Siegertreppchen sehr über ihren verteidigten Wanderpokal.

Die Gesamtwertung aus allen acht Staffelwettbewerben im Überblick:

1. Hölterschule

2. GGS Trooststraße

3. Schildbergschule

4. „Team Mülheim“

5. GGS Krähenbüschken

6. GGS Zunftmeisterstraße



Einzelwertung:

Mädchen

4 x 25m Brust

1. GGS Trooststraße, 2. Hölterschule 1, Schildbergschule

4 x 25m Freistil

1. Hölterschule 1, 2. GGS Trooststraße, 3. Schildbergschule

4 x 25m Rücken

1. Hölterschule 1, 2. GGS Trooststraße, 3. Schildbergschule

Jungen

4 x 25m Brust

1. Hölterschule 1, 2. GGS Trooststraße 1, 3. Schildbergschule

4 x 25m Freistil

1. Hölterschule 1, 2. GGS Trooststraße , 3. Hölterschule 2

4 x 25m Rücken

1. Hölterschule 1, 2. GGS Trooststraße, 3. Schildbergschule

Mixed

Kombi 4 x 25m Brust Arme + Kraul-Beine

1. GGS Trooststraße, 2. Hölterschule, 3. Schildbergschule

Kombi 4 x 25m Rücken –Beine mit Brett

1. GGS Trooststraße, 2. Hölterschule, 3. Schildbergschule