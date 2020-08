Zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle im Sommer 2015 fanden das Kletterzentrum Neoliet und der Mülheimer Alpenverein spontan zusammen und starteten ein Kletterangebot für Geflüchtete. Bis zu 40 Teilnehmende fanden sich in jenen Tagen zweimal monatlich in der Kletterhalle ein und wurden von Alpenvereinsmitgliedern, Neoliet-Mitarbeiter/innen und teils auch Kund/innen des Kletterzentrum ehrenamtlich betreut. Dabei ging es nicht nur ums Klettern, sondern vor allem um den Austausch, der den Geflüchteten das Ankommen in der neuen Welt erleichtern sollte.

Seit fünf Jahren besteht das Angebot nunmehr und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Auch erfuhr es im Lauf der Jahre viel Anerkennung. 2018 wurde das Projekt mit dem Ehrenamtspreis des Deutschen Alpenvereins, Landesverband NRW, ausgezeichnet. Im gleichen Jahr erhielt der Mülheimer Alpenverein schließlich die Anerkennung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) als Stützpunktverein im Rahmen der Programms „Integration durch Sport“, aus dem das Projekt nach wie vor gefördert wird. So konnte das Angebot auch schrittweise erweitert werden. Heute gehören auch andere Unternehmungen zu den Aktivitäten von „InterVertikal“, beispielsweise im vergangenen eine mehrtägige Wander- und Klettertour durch die Rureifel. Und an weiteren Ideen mangelt es nicht. Zurzeit arbeitet das Team an einem Imageclip, um das Angebot noch besser bewerben zu können und es fit für die nächsten fünf Jahre zu machen. „Gerade jetzt zeigt sich, dass das Thema brandaktuell ist, auch wenn es durch die Corona-Virus-Pandemie in den Hintergrund gerückt ist. NRW-Ministerpräsident Laschet wird das nach seinem Besuch des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos sicher bestätigen können“, meint Michael Cremer, Sektionsvorsitzender und Projektverantwortlicher. „InterVertikal“ wird jedenfalls auch weiter ein verlässliches Projekt für Integrationsarbeit in Mülheim an der Ruhr sein.

Kontakt: intervertikal@alpenverein-muelheim.de.

Weitere Informationen HIER.

Text: Michael Cremer