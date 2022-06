In der Junior-Uni Ruhr, Mülheim an der Ruhr, ging das zu Jahresbeginn gestartete Forschungsprojekt „Luftschiff der Zukunft“ erfolgreich zu Ende. Die noch junge Theodor Wüllenkemper und Inge Bachmann-Stiftung hatte den Forschungsauftrag an die Junior-Uni Ruhr vergeben. Mülheimer Schüler sollten nach Wegen und technischen sowie energetischen Alternativen forschen, die zu einem nachhaltigen und zukunftsorientierten Luftschiffbetrieb führen können.

In sechs Workshop-Terminen gewannen die 11bis 17-jährigen Teilnehmer zunächst umfassende und gründliche Kenntnisse über das Luftschiff „Theo“. Auf dieser Grundlage ließ sich danach fundiert an unterschiedlichen Möglichkeiten tüfteln und experimentieren, um eine neue, umweltfreundliche Antriebsalternative zu entwickeln.

Solarluftschiff mit Elektroantrieb

„Wir sind begeistert von der Motivation und den Kenntnissen der Teilnehmer und freuen uns, zusammen mit ihnen nun eine erste Idee für ein umweltfreundliches Luftschiff zu präsentieren“, freut sich Benedict Nooß, WDL-Mitarbeiter und der technische Projektleiter. Das Ergebnis, ein Solarluftschiff mit Elektroantrieb, unternahm bereits erste Flugversuche auf dem Gelände der Junior-Uni Ruhr.

„Die Gruppe hat ein großartiges Projektergebnis präsentiert. Man merkt sofort, dass der Funke übergesprungen ist und die Studis viel Engagement und Herzblut in ihre Arbeit gesteckt haben.“, lobt Barbara Majerus, Vorsitzende des Stiftungsvorstandes der Theodor Wüllenkemper und Inge Bachmann-Stiftung.

kohlenstoffdioxid-freie Luftfahrt

„Unsere Idee zum weiteren Vorgehen ist nun, dass eine Hochschule oder ein wissenschaftliches Institut die Ergebnisse aufgreift und weiterentwickelt“ wagt Melina Machtenberg, die den Studis im Forschungsprojekt als didaktisch-methodische Projektleiterin zur Seite gestanden hatte, einen mutigen Blick in die Forschungszukunft einer kohlenstoffdioxid-freien Luftfahrt.

Information

Die Kinder- und Jugenduniversität Ruhr ist eine außerschulische, privat finanzierte und gemeinnützige Bildungs- und Forschungseinrichtung für Kinder und Jugendliche von vier bis 20 Jahren. Träger ist der gemeinnützige Förderverein JUNI e.V.. Weitere Infos sind unter www.junioruni.ruhr zu finden.